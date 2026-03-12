Voyager en électrique en toute sérénité : VINCI Autoroutes renforce son réseau de recharge

L’année 2025 a poursuivi la transformation engagée par VINCI Autoroutes pour accompagner l’essor des mobilités électriques. Après avoir équipé 100 % des aires de services en bornes haute puissance dès juin 2023, l’enjeu a été d’augmenter la capacité et d’étendre la recharge à de nouveaux espaces. Au total, 38 stations existantes ont été renforcées grâce à l’ajout de 102 nouveaux points de charge, permettant d’absorber la hausse de la fréquentation. Parallèlement, 20 aires de repos ont été équipées pour la première fois, intégrant 182 points de charge accessibles directement le long des principaux axes autoroutiers. Ces déploiements répondent à une réalité tangible : les usages progressent rapidement. En 2025, près de 3 millions de sessions de recharge ont été enregistrées sur le réseau, soit 50 % de plus qu’en 2024. Pour les conducteurs, cela signifie plus de fluidité, plus de choix et plus d’options pour planifier un arrêt de recharge au bon moment !