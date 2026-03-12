Services et aires, Environnement
Voyager en électrique en toute sérénité : VINCI Autoroutes renforce son réseau de recharge
En 2025, le réseau VINCI Autoroutes a franchi une nouvelle étape pour faciliter vos trajets longue distance en véhicule électrique. 284 nouveaux points de charge ont en effet été installés sur nos aires de services et de repos. De quoi vous garantir plus de confort, de disponibilité et de tranquillité lors de vos trajets.
Sur le réseau VINCI Autoroutes, un déploiement de bornes de recharge électrique toujours plus dense
L’année 2025 a poursuivi la transformation engagée par VINCI Autoroutes pour accompagner l’essor des mobilités électriques. Après avoir équipé 100 % des aires de services en bornes haute puissance dès juin 2023, l’enjeu a été d’augmenter la capacité et d’étendre la recharge à de nouveaux espaces. Au total, 38 stations existantes ont été renforcées grâce à l’ajout de 102 nouveaux points de charge, permettant d’absorber la hausse de la fréquentation. Parallèlement, 20 aires de repos ont été équipées pour la première fois, intégrant 182 points de charge accessibles directement le long des principaux axes autoroutiers. Ces déploiements répondent à une réalité tangible : les usages progressent rapidement. En 2025, près de 3 millions de sessions de recharge ont été enregistrées sur le réseau, soit 50 % de plus qu’en 2024. Pour les conducteurs, cela signifie plus de fluidité, plus de choix et plus d’options pour planifier un arrêt de recharge au bon moment !
Plus de 2 400 points de charge, majoritairement en haute puissance
Avec ces nouveaux équipements, VINCI Autoroutes met désormais à disposition plus de 2400 points de charge, dont plus de 90 % sont des bornes haute puissance. Leur répartition a été pensée pour offrir une continuité de service sur l’ensemble du réseau, grâce à l’implication d’une dizaine d’opérateurs électriques. Cet écosystème diversifié garantit une meilleure disponibilité des bornes, une compatibilité avec tous les véhicules électriques et une pluralité de solutions de paiement. Les aires de repos jouent un rôle croissant dans cette stratégie. En fin d’année, 40 d’entre elles proposaient une solution de recharge, une première en France sur un réseau autoroutier, et un atout majeur pour voyager plus sereinement en période de forte affluence.
Des stations nouvelle génération, conçues pour l’usage et pour l’environnement
Les stations déployées par VINCI Autoroutes reposent sur une logique simple : rendre la recharge plus confortable et plus durable. Elles proposent une électricité 100 % renouvelable, sont compatibles avec tous les standards de recharge du marché et disposent d’aménagements pensés pour le quotidien des voyageurs. Des auvents permettent de visualiser facilement les places disponibles tout en offrant un abri, tandis que les pavés drainants limitent l’imperméabilisation des sols. Certaines stations sont également équipées de panneaux solaires, dont la production est réinjectée dans le réseau électrique. Chaque chantier fait par ailleurs l’objet d’un bilan carbone, pour maîtriser l’impact de ces infrastructures
L’accompagnement des « Gilets bleus » pendant les grands départs
Pour vous garantir un trajet électrique sans stress, VINCI Autoroutes déploie depuis quatre ans, lors des week-ends de départs en vacances et des journées de forte affluence, une équipe d’assistance spécialement dédiée aux électromobilistes. Présents sur plus de 60 aires, les « Gilets bleus » – ou rouges sur les stations TotalEnergies – accueillent les conducteurs, les aident au branchement si nécessaire, fluidifient l’accès aux bornes et répondent à toutes leurs questions. Cette initiative, menée en partenariat avec l’association FFAUVE et plusieurs opérateurs, contribue à rendre l’expérience de recharge encore plus simple et plus sereine.
Pour 2026, un maillage en progression continue
Cette dynamique ne s’arrête pas là ! Au 1er semestre 2026, quatre nouvelles stations seront mises en service sur des aires de repos, ajoutant 37 points de charge au réseau. En parallèle, douze aires de services feront l’objet de travaux de modernisation ou d’extension : sept d’entre elles verront leurs capacités renforcées dès cette année, soit 37 points de charge supplémentaires accessibles aux automobilistes. 2026 marquera ainsi une nouvelle étape dans la promesse faite à tous les usagers : permettre de bien voyager en électrique, partout et en confiance.