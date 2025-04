L’opération « Pâques est dans l’aire » vous attend ce week-end sur nos aires !

Pour prolonger cette pause et occuper au mieux vos enfants, profitez aussi d’ateliers créatifs. L’aire de Frontonnais nord (A62) vous attend pour un atelier maquillage et création. Au programme : coloriage et dessin sur œufs de Pâques, tandis qu’un marché de créateurs vous proposera des bijoux uniques. Des ateliers décoration et coloriage sont également organisés sur les aires de Montblanc nord et sud sur l’autoroute A9, ainsi que sur l’aire de Pays de Brive sur l’A89. Enfin sur de nombreuses aires, faites tourner la roue de la chance. Objectif ? 100% de gagnants ! Repartez avec des chocolats et bénéficiez d’une remise immédiate de 5% sur de nombreux chocolats de Pâques.