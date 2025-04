Intégré au Code de la route depuis 2018, le corridor de sécurité est une « barrière » que tout conducteur se doit de respecter à l’approche de personnels intervenant sur le bord d’une route, voie rapide ou autoroute. Concrètement, tout conducteur apercevant sur l’accotement ou la bande d’arrêt d’urgence un véhicule équipé de feux spéciaux ou dont les feux de détresse sont activés doit, à son approche, réduire sa vitesse et changer de voie de circulation après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger. S’il n’est pas possible de changer de voie, le conducteur doit s'éloigner le plus possible du véhicule en demeurant dans sa voie.

Le non-respect de ce corridor est sanctionné par une contravention de la 4e classe, qui entraîne une amende forfaitaire de 135 € et une éventuelle perte de points.