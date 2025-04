Ce sont au total six sites et espaces naturels qui sont mis en valeurs à travers ces nouveaux panneaux. Parmi eux, la ville de Rambouillet et son château, lieu de séjour favori des princes, rois et présidents depuis près de six siècles !

De passage dans la région ? Ne manquez pas de visiter l’Espace Rambouillet et ses 250 hectares de forêt permettant d’approcher au plus près des centaines d’animaux sauvages tels que des cerfs, des biches ou des daims…

Autres « trésors » mis à l’honneur sur ces panneaux marron, les célèbres châteaux de la vallée de Chevreuse. Offrez-vous une plongée dans l’histoire de France au château de Breteuil où sont mis en scène des personnages de cire réalisés par le musée Grévin. Découvrez la vie médiévale au château de la Madeleine qui surplombe la vallée de l’Yvette. Enfin, osez une balade en calèche tirée par des mules dans le magnifique parc du Domaine de Dampierre et ses jardins.