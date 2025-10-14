Services et aires
Vacances de la Toussaint : nos Gilets bleus à vos côtés pour vous aider à « recharger » !
Vous voyagerez en véhicule électrique à l’occasion des vacances de la Toussaint ? VINCI Autoroutes renouvelle son opération “Gilets bleus” pour vous accompagner lors de votre pause. Nos équipiers seront présents sur les aires les plus fréquentées du réseau pour vous aider à recharger votre véhicule et rendre votre voyage plus serein !
Retrouvez nos équipiers Gilets bleus durant les vacances de la Toussaint, sur le réseau VINCI Autoroutes
Du vendredi 17 octobre au dimanche 2 novembre 2025, nos “Gilets bleus” seront présents sur une vingtaine d’aires de services du réseau VINCI Autoroutes. Ces équipiers, facilement reconnaissables à leur gilet coloré (bleu ou d’une autre couleur selon les aires), sont présents pour accueillir les électromobilistes, gérer les temps d’attente, aider à la prise en main des bornes et partager des conseils pratiques pour une recharge efficace. Cette opération, menée en partenariat avec la FFAUVE (Fédération française des associations d’utilisateurs de véhicules électriques) et les principaux opérateurs de recharge (Ionity, TotalEnergies, Engie Vianeo, Electra…), est déployée les jours de forts trafics. Nos équipiers seront ainsi mobilisés chaque jour, du 17 octobre au 2 novembre 2025 (et jusqu’au 11 novembre sur certaines aires) entre 11h et 15h, avec des plages horaires étendues sur certaines aires (jusqu’à 20h), pour répondre à vos besoins et faciliter votre trajet sur l’autoroute en véhicule électrique.
2300 points de charge disponibles sur le réseau VINCI Autoroutes
VINCI Autoroutes propose aujourd’hui environ 2 300 points de charge sur son réseau, ce qui en fait le réseau autoroutier concédé le plus densément équipé au monde. Ces bornes sont réparties sur 181 aires de services et désormais sur certaines aires de repos. La majorité de ces bornes rapides ou ultra-rapides permettent une recharge en 20 à 30 minutes, soit le temps moyen d’une pause sur autoroute. Les stations de recharge électrique du réseau VINCI Autoroutes sont accessibles 24h/24 et 7j/7, compatibles avec tous les véhicules électriques et alimentées à 100 % en électricité d’origine renouvelable. Elles sont conçues pour limiter leur impact environnemental, avec des pavés drainants, des auvents ou des ombrières photovoltaïques.
Bien voyager en électrique : un engagement VINCI Autoroutes
Avec l’opération “Gilets bleus”, VINCI Autoroutes réaffirme son engagement à faciliter la mobilité décarbonée et à accompagner les électromobilistes dans leurs trajets longue distance. En plus de l’assistance sur les aires, retrouvez nos conseils pratiques pour optimiser votre via notre FAQ dédiée à la mobilité électrique. Parmi les conseils qu’il est important de rappeler, il est inutile de recharger au-delà de 80% ! La recharge des 20% restants vous prendra autant de temps. Enfin une fois votre véhicule chargé, pensez à libérer la place pour permettre aux autres conducteurs de pouvoir se charger à leur tour.
Retrouvez le dispositif « Gilets bleus » durant les vacances de la Toussaint sur les aires du réseau VINCI Autoroutes :
Accédez à la carte