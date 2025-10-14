Du vendredi 17 octobre au dimanche 2 novembre 2025, nos “Gilets bleus” seront présents sur une vingtaine d’aires de services du réseau VINCI Autoroutes. Ces équipiers, facilement reconnaissables à leur gilet coloré (bleu ou d’une autre couleur selon les aires), sont présents pour accueillir les électromobilistes, gérer les temps d’attente, aider à la prise en main des bornes et partager des conseils pratiques pour une recharge efficace. Cette opération, menée en partenariat avec la FFAUVE (Fédération française des associations d’utilisateurs de véhicules électriques) et les principaux opérateurs de recharge (Ionity, TotalEnergies, Engie Vianeo, Electra…), est déployée les jours de forts trafics. Nos équipiers seront ainsi mobilisés chaque jour, du 17 octobre au 2 novembre 2025 (et jusqu’au 11 novembre sur certaines aires) entre 11h et 15h, avec des plages horaires étendues sur certaines aires (jusqu’à 20h), pour répondre à vos besoins et faciliter votre trajet sur l’autoroute en véhicule électrique.