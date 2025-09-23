Aménagements
A61 : un nouveau pôle d’échange multimodal à Montgiscard pour décarboner les mobilités du quotidien
Situé à proximité de l’échangeur n°19.1 sur l’A61, le nouveau pôle d’échange multimodal de Montgiscard va contribuer à améliorer vos mobilités du quotidien. Avec 84 places gratuites pour encourager le covoiturage et les mobilités décarbonées, vos déplacements domicile-travail seront facilités dans le sud-est toulousain !
La nouvelle aire de covoiturage de Montgiscard sur l’A61 : un aménagement pensé pour vos trajets du quotidien
Inauguré le 25 septembre 2025, le nouveau parking de covoiturage de Montgiscard offre une solution concrète si vous empruntez l’autoroute pour vos trajets du quotidien dans le sud-est toulousain. Facilement accessible depuis l’A61 et le réseau secondaire, il est également connecté au réseau cyclable du Sicoval. Le site propose 84 places de stationnement gratuites, deux zones de dépose-minute et un arrêt de bus. Il est également équipé d’espaces sécurisés pour les vélos et les deux-roues motorisés, ainsi que de 1 500 m² d’ombrières solaires pour protéger les véhicules, ce qui contribue aussi à réduire l’empreinte énergétique du site.
Une réponse aux enjeux de transition écologique
S’inscrivant dans le Plan d’investissement autoroutier (PIA) signé entre l’État et VINCI Autoroutes, ce projet vise à accompagner la transition vers des mobilités plus durables, en réduisant l’autosolisme. Selon notre dernier Baromètre, plus de 84 % des conducteurs circulent seuls aux heures de pointe, générant des congestions et des émissions de gaz à effet de serre. Un phénomène particulièrement vrai aux entrées de Toulouse puisque ce chiffre monte à 91,5% sur l’A64 et s’élève à 83,7% sur l’A62. Ce nouveau pôle d’échange multimodal répond donc à une demande croissante de solutions partagées pour les trajets domicile-travail et de loisirs.
« Depuis plusieurs années, VINCI Autoroutes s’engage activement dans la transition vers une mobilité autoroutière plus durable. La création et l’aménagement de parkings de covoiturage constituent l’un de ces axes stratégiques. Aujourd’hui, 64 parkings de covoiturage (soit 5 300 places) sont déployés à proximité du réseau VINCI Autoroutes »
Un partenariat local au service des mobilités partagées
Le projet a mobilisé trois acteurs engagés : VINCI Autoroutes, le Conseil départemental de la Haute-Garonne et la communauté d’agglomération du Sicoval. Ensemble, ils ont investi 800 000 € HT (705 000 € pour VINCI Autoroutes), afin de créer une infrastructure adaptée aux besoins du territoire. Ce partenariat illustre une volonté commune de proposer des alternatives concrètes à la voiture individuelle, en cohérence avec les objectifs de la Stratégie Nationale Bas Carbone et les plans territoriaux de mobilité décarbonée.