Inauguré le 25 septembre 2025, le nouveau parking de covoiturage de Montgiscard offre une solution concrète si vous empruntez l’autoroute pour vos trajets du quotidien dans le sud-est toulousain. Facilement accessible depuis l’A61 et le réseau secondaire, il est également connecté au réseau cyclable du Sicoval. Le site propose 84 places de stationnement gratuites, deux zones de dépose-minute et un arrêt de bus. Il est également équipé d’espaces sécurisés pour les vélos et les deux-roues motorisés, ainsi que de 1 500 m² d’ombrières solaires pour protéger les véhicules, ce qui contribue aussi à réduire l’empreinte énergétique du site.