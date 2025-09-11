A66 : Une nouvelle aire de covoiturage à Pamiers pour faciliter vos trajets partagés

Inaugurée le 11 septembre 2025, l’aire de covoiturage de Gabrielat répond à une demande croissante des automobilistes en quête de solutions pour covoiturer lors de leurs trajets domicile-travail ou de loisirs. Accessible depuis l’échangeur de Pamiers sur l’autoroute A66, elle offre 46 places de stationnement gratuites, aménagées sur un terrain de 2 700 m² mis à disposition par la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées. L’infrastructure intègre plusieurs équipements : arrêt de bus, ombrières photovoltaïques, éclairage LED solaire, emplacements prévus pour des bornes de recharge électrique, ainsi qu’un box à vélo. De quoi répondre aux besoins futurs des usagers !