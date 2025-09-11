Services et aires, Environnement
A66 : Une nouvelle aire de covoiturage à Pamiers pour faciliter vos trajets partagés
Située à proximité de l’autoroute A66, l’aire de covoiturage de Gabrielat à Pamiers propose 46 places gratuites pour encourager les trajets partagés. Fruit d’un partenariat entre VINCI Autoroutes et les acteurs locaux, elle incarne une nouvelle étape vers une mobilité plus durable et accessible.
Covoiturez en Ariège grâce à la nouvelle aire de covoiturage sur l’A66 à Pamiers
Inaugurée le 11 septembre 2025, l’aire de covoiturage de Gabrielat répond à une demande croissante des automobilistes en quête de solutions pour covoiturer lors de leurs trajets domicile-travail ou de loisirs. Accessible depuis l’échangeur de Pamiers sur l’autoroute A66, elle offre 46 places de stationnement gratuites, aménagées sur un terrain de 2 700 m² mis à disposition par la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées. L’infrastructure intègre plusieurs équipements : arrêt de bus, ombrières photovoltaïques, éclairage LED solaire, emplacements prévus pour des bornes de recharge électrique, ainsi qu’un box à vélo. De quoi répondre aux besoins futurs des usagers !
Un projet local au service de la mobilité partagée et de la transition énergétique
Financée dans le cadre du Plan d’investissement autoroutier, l’aire de Gabrielat est le fruit d’une collaboration entre l’État, VINCI Autoroutes et les collectivités locales. Elle s’inscrit dans une stratégie globale de mobilité bas carbone, portée par VINCI Autoroutes à travers son programme « Autoroute bas carbone ». Avec plus de 5 200 places de covoiturage déjà disponibles sur son réseau, VINCI Autoroutes poursuit son engagement en faveur des mobilités partagées et de l’intermodalité. L’aire de Pamiers vient renforcer le maillage entre l’Ariège et la métropole toulousaine, aux côtés des futures aires de Montgiscard et Villefranche-de-Lauragais sur l’autoroute A61.
VINCI Autoroutes : acteur engagé pour une mobilité durable
Face à l’urgence climatique, VINCI Autoroutes transforme ses infrastructures pour réduire les émissions de CO₂ liées aux déplacements. En plus du développement du covoiturage, le réseau autoroutier est désormais le plus densément équipé d’Europe en bornes de recharge pour véhicules électriques, avec plus de 2 200 points de charge rapides et ultra-rapides. Cette nouvelle aire de covoiturage à Pamiers incarne concrètement cette ambition : faciliter les trajets partagés, soutenir les territoires et accompagner les usagers vers une mobilité plus responsable.