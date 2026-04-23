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Hervé Le Tellier, parrain de la 8e édition de « Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire »
Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020 pour L’anomalie sera le parrain de la 8e édition de « Lire, c’est voyager ; voyager c’est lire », du 3 juillet au 8 août prochains. Une opération organisée chaque été par la Fondation VINCI Autoroutes pour encourager à la lecture et inciter les vacanciers à faire une pause.
Des bibliothèques à ciel ouvert sur 12 aires du réseau VINCI Autoroutes
A l’occasion des départs en vacances cet été, la Fondation VINCI Autoroutes renouvelle son opération « Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire ». Du 3 juillet au 8 août 2026, des bibliothèques à ciel ouvert seront installées sur 12 aires du réseau VINCI Autoroutes. L’objectif ? Favoriser l’ouverture d’esprit et le plaisir de lire, mais aussi prévenir la somnolence au volant en incitant les vacanciers à prolonger leur temps de pause durant les longs trajets. 190 000 livres ont été offerts depuis le lancement de cette opération en 2018. Cette année encore, 20 000 ouvrages seront distribués aux « voyageurs-lecteurs » lors de leur arrêt sur les aires participant à l’événement.
Le prix Goncourt Hervé Le Tellier parrain de cette 8e édition
C’est Hervé Le Tellier qui parrainera cette 8e édition de « Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire ». Auteur de romans et de nouvelles, l’écrivain a reçu le prix Goncourt en 2020 pour L’anomalie. Il proposera une sélection de 14 livres dont 2 livres jeunesse et partagera ses conseils de lecture à travers des notices rédigées spécialement pour l’opération. Parrain de l’édition 2026, Hervé Le Tellier succède dans ce rôle de « passeur de lecture à Lilia Hassaine, Sylvain Tesson, Karine Tuil, David Foenkinos, Marie Desplechin, Erik Orsenna et Olivier Rolin.
Pour en savoir plus sur la 8e édition de « Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire », rendez-vous sur le site de la Fondation VINCI Autoroutes.