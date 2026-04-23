Hervé Le Tellier, parrain de la 8e édition de « Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire »

C’est Hervé Le Tellier qui parrainera cette 8e édition de « Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire ». Auteur de romans et de nouvelles, l’écrivain a reçu le prix Goncourt en 2020 pour L’anomalie. Il proposera une sélection de 14 livres dont 2 livres jeunesse et partagera ses conseils de lecture à travers des notices rédigées spécialement pour l’opération. Parrain de l’édition 2026, Hervé Le Tellier succède dans ce rôle de « passeur de lecture à Lilia Hassaine, Sylvain Tesson, Karine Tuil, David Foenkinos, Marie Desplechin, Erik Orsenna et Olivier Rolin.

Pour en savoir plus sur la 8e édition de « Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire », rendez-vous sur le site de la Fondation VINCI Autoroutes.