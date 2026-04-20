Lundi 20 avril 2026 : un nouveau heurt de fourgon sur le réseau VINCI Autoroutes

Le fourgon d’intervention se trouvait ce matin sur la voie de gauche sur l’A89 en direction de Lyon, pour sécuriser une opération de maintenance, lorsqu’il a été percuté par un véhicule léger. Tous les dispositifs réglementaires de signalisation, notamment lumineux, étaient pourtant déployés sur le fourgon. Au moment de l’accident, deux hommes en jaune se trouvaient à l’intérieur de leur véhicule. Ils ne sont pas blessés, mais profondément choqués par cet accident dont les conséquences auraient pu être dramatiques, et vont bénéficier d’un accompagnement.

Une prise de conscience est plus que jamais nécessaire pour assurer la sécurité des personnels en intervention sur route et autoroute. Pour préserver leur sécurité, comme celle des usagers de l’autoroute, VINCI Autoroutes rappelle une nouvelle fois l’importance absolue de la vigilance au volant et du respect des règles du Code de la route, à commencer par celle du corridor de sécurité, inscrite dans le Code de la route depuis 2018 :

A l’approche d’un véhicule d’intervention :

1. Je ralentis,

2. Je m'éloigne,

3. Je change de voie si possible.

A la suite de ce nouveau heurt, VINCI Autoroutes déposera plainte et déploiera une campagne de sensibilisation sur les panneaux lumineux du réseau VINCI Autoroutes, pendant 24 heures pour que cessent ces accidents inacceptables.

Ce nouveau heurt porte à 16 le nombre de véhicules d’intervention percutés sur le réseau VINCI Autoroutes depuis le début de l’année 2026, soit près d’un par semaine.

Parce que cette réalité est intolérable, VINCI Autoroutes et la Fondation VINCI Autoroutes déploient en permanence une exposition choc « Quand allez-vous percuter ? ». Ces fourgons accidentés, visibles sur les barrières de péage de Lançon-de-Provence et de Vienne (A7), ont pour objectif de rappeler à tous les conducteurs que la vigilance au volant n’est pas une option et qu’il est plus que jamais nécessaire de veiller à la sécurité de ceux qui sont présents pour assurer la sécurité de tous, sur route et autoroute.