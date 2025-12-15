Pour cette opération spéciale Noël 2025, 21 aires de services sont activées du 19 décembre 2025 au 4 janvier 2026. Parmi elles, 6 aires sont directement animées par VINCI Autoroutes et 15 autres par nos partenaires opérateurs (Ionity, Zunder, Engie Vianeo, Atlante…). Des équipiers seront par exemple présents sur l’aire de Narbonne-Vinassan (A9) ou encore l’aire de Chartres-Gasville (A11). Ces aires ont été sélectionnées sur la base des flux de trafic attendus et des taux d’occupation des bornes, afin de garantir une présence là où vous en avez le plus besoin.



Retrouvez ici les aires participant à l’opération « Gilets bleus » Noël 2025 sur le réseau VINCI Autoroutes : accédez à la carte