Nos « Gilets bleus » de retour pour les vacances de Noël !
Vous prévoyez un trajet en véhicule électrique durant les vacances de Noël ? VINCI Autoroutes déploie son dispositif « Gilets bleus » sur les aires les plus fréquentées pour faciliter votre recharge. Un service pensé pour rendre vos trajets plus fluides et agréables, avec des équipiers présents pour vous guider et vous conseiller.
Vacances de Noël : voyagez l’esprit léger en électrique grâce à nos Gilets bleus !
Les départs en vacances peuvent être synonymes d’attente aux bornes de recharge. Pour vous permettre de voyager l’esprit serein durant cette période de Noël, VINCI Autoroutes active son dispositif « Gilets bleus » : des équipiers experts en mobilité électrique vous accueillent sur les aires concernées. Leurs missions ? Vous orienter vers la borne disponible et vous donner des conseils pratiques pour optimiser votre recharge. La présence de nos experts aide à fluidifier la gestion des recharges et vous accompagne, notamment si c’est votre premier long trajet sur autoroute en véhicule électrique.
Où trouver les « Gilets bleus » sur le réseau VINCI Autoroutes pendant Noël ?
Pour cette opération spéciale Noël 2025, 21 aires de services sont activées du 19 décembre 2025 au 4 janvier 2026. Parmi elles, 6 aires sont directement animées par VINCI Autoroutes et 15 autres par nos partenaires opérateurs (Ionity, Zunder, Engie Vianeo, Atlante…). Des équipiers seront par exemple présents sur l’aire de Narbonne-Vinassan (A9) ou encore l’aire de Chartres-Gasville (A11). Ces aires ont été sélectionnées sur la base des flux de trafic attendus et des taux d’occupation des bornes, afin de garantir une présence là où vous en avez le plus besoin.
Retrouvez ici les aires participant à l’opération « Gilets bleus » Noël 2025 sur le réseau VINCI Autoroutes : accédez à la carte
Des services pour rendre votre pause plus agréable
En plus de vous guider vers la borne disponible, les Gilets bleus vous proposent une boisson chaude offerte sur les aires activées par VINCI Autoroutes. Profitez également de conseils personnalisés pour optimiser votre recharge et votre consommation. Enfin, une enquête satisfaction vous sera remise pour recueillir vos avis et améliorer nos services. 100 % des aires de services du réseau VINCI Autoroutes et plusieurs aires de repos sont équipées de bornes haute puissance, accessibles 24h/24 et compatibles avec tous les standards de charge. Grâce à nos Gilets bleus, la recharge n’est plus une contrainte durant votre trajet.
5 conseils pour recharger en toute sérénité
- Rechargez à 80%, c’est suffisant
- Votre recharge est terminée ? Débranchez sans tarder
- Evitez les heures de pointe, en particulier la pause de midi
- Conduisez « souple » pour prolonger votre autonomie
- Choisissez une borne adaptée à votre véhicule