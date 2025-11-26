Gratuit et accessible à tous, ce nouveau parking offre une alternative économique et écologique à l’usage individuel de la voiture, tout en contribuant à fluidifier le trafic sur l’axe Gap–Aix-en-Provence. Dans les Hautes-Alpes, comme dans de nombreux départements en France, la majorité des déplacements du quotidien sont caractérisés par « l’autosolisme ». Selon le dernier baromètre de l’autosolisme publié par VINCI Autoroutes, 84 % des trajets domicile-travail sont réalisés par des conducteurs seuls. Le covoiturage apparaît donc comme une solution efficace pour réduire les émissions de CO₂ et alléger la circulation aux heures de pointe. Grâce à ce nouvel aménagement, VINCI Autoroutes poursuit son engagement en faveur de la transition écologique dans le cadre de son programme Ambition Environnement 2030, qui vise à réduire de 50 % ses émissions directes et de 20 % celles de ses clients d’ici à 2030.