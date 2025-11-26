Services et aires
A51 : Un nouveau parking de covoiturage à La Saulce pour faciliter vos trajets du quotidien
Près de Gap, dans les Hautes-Alpes, VINCI Autoroutes inaugure un nouveau parking de covoiturage. Une quarantaine de places de stationnements gratuites sont disponibles près de l’échangeur n°24 de La Saulce, sur l’A51. Des trajets partagés ? Une solution pour mieux voyager aux heures de pointe entre Gap et Aix-en-Provence !
Avec le parking de covoiturage de La Saulce sur l’autoroutes A51, facilitez vos trajets du quotidien
Bonne nouvelle si vous habitez les Hautes-Alpes ! Le parking de covoiturage de La Saulce a été inauguré jeudi 27 novembre 2025 sur l’autoroute A51, à proximité immédiate de l’échangeur n°24. En service depuis déjà quelques semaines, ce nouveau parking situé entre Gap et Sisteron a été aménagé pour répondre à une demande croissante des riverains : disposer d’un espace facile d’accès et sécurisé pour partager ses trajets, notamment ceux entre le domicile et le travail. Le nouveau parking de covoiturage de La Saulce propose 43 places de stationnement gratuites dont deux réservées aux personnes à mobilité réduite. Vous y trouvez également un dépose-minute, un abri vélos sécurisé, des arrêts pour les bus ZOU ! et L’Agglo en bus, ainsi qu’une connexion directe à la véloroute « La Durance à vélo ». Six bornes de recharge électrique viendront – à terme - renforcer les deux bornes déjà présentes.
Un levier pour des mobilités plus durables
Gratuit et accessible à tous, ce nouveau parking offre une alternative économique et écologique à l’usage individuel de la voiture, tout en contribuant à fluidifier le trafic sur l’axe Gap–Aix-en-Provence. Dans les Hautes-Alpes, comme dans de nombreux départements en France, la majorité des déplacements du quotidien sont caractérisés par « l’autosolisme ». Selon le dernier baromètre de l’autosolisme publié par VINCI Autoroutes, 84 % des trajets domicile-travail sont réalisés par des conducteurs seuls. Le covoiturage apparaît donc comme une solution efficace pour réduire les émissions de CO₂ et alléger la circulation aux heures de pointe. Grâce à ce nouvel aménagement, VINCI Autoroutes poursuit son engagement en faveur de la transition écologique dans le cadre de son programme Ambition Environnement 2030, qui vise à réduire de 50 % ses émissions directes et de 20 % celles de ses clients d’ici à 2030.
66 parkings de covoiturage disponibles sur le réseau VINCI Autoroutes
Fruit d’un partenariat solide, le parking de covoiturage de La Saulce sur l’A51 a été financé par 3 acteurs majeurs : VINCI Autoroutes, la Région Sud et la Communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance qui assurera la gestion de cette infrastructure. Ce parking est la 66e aire de covoiturage disponible sur le réseau VINCI Autoroutes, qui propose désormais 5 414 places de stationnement gratuites sur son réseau. Et l’effort continue ! Une vingtaine de parkings supplémentaires verront le jour d’ici à 2027, en partenariat avec les collectivités locales. Notre objectif ? Vous offrir des solutions concrètes pour des trajets du quotidiens plus sereins, tout en contribuant à décarboner les mobilités.