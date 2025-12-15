Services et aires
VINCI Autoroutes vous offre une pause aux couleurs de Noël !
De passage sur notre réseau pour les fêtes de fin d’année ? Profitez d’une pause aux couleurs de Noël ! Animations, idées cadeaux, produits de saison… Nos aires se transforment pour vous faire profiter de la magie de Noël durant vos trajets.
Pour Noël, faites le plein d’animations et d’idées cadeaux sur les aires du réseau VINCI Autoroutes
De passage sur notre réseau en cette période de fête ? Profitez d’une pause festive à l’occasion de fêtes, des surprises vous attendent sur nos aires ! Des animations pour toute la famille, comme un atelier créatif avec la « Mère Noël » sur l’aire de Sorgues (A7). Envie de rencontrer le Père Noël ? Rendez-vous sur l’aire de Meung-sur-Loire (A10) le 20 décembre pour une séance photos et une distribution de bonbons. D’un coup de traineau, le Père Noël se transportera le 23 décembre sur l’aire du Village Catalan (A9) pour une photo gratuite au milieu d’une arche à ballons. L’aire de Saint-Rambert (A7) propose quant à elle de la magie avec le « Willow Magic Show » et un concert de chants de Noël avec les « Zanchanteuses », sans oublier les « Voxies Vibes », un girl band qui revisite des tubes cultes, à retrouver sur les aires de Mornas-Les-Adrets (A7).
Un choix de gourmandises et de saveurs locales
Noël, c’est aussi le moment de se faire plaisir ! Offrez-vous une pause gourmande avec de délicieux produits de saison et des spécialités régionales : ateliers gaufres et marrons chauds sur l’aire de Lançon-de-Provence (A7) les 24 et 25 décembre, marché de Noël sur l’aire de Mornas (A7) le 20 décembre avec dégustation de nougats et vente de produits à base de lavande et de miel artisanal. Sur l’aire de Niort (A10), craquez pour l’enseigne « Chez Morilles » qui propose des produits à base de canard. Et pour épater vos convives le soir du réveillon, rendez-vous sur l’aire de Limours-Janvry (A10) qui propose des chocolats et de somptueux coffrets chez Maxim’s.
Des idées cadeaux de dernière minute
Besoin d’un cadeau de dernière minute ? Profitez de votre pause pour flâner dans les boutiques présentes sur nos aires. Les aires de Tavel Nord (A9), Labenne Est et Ouest (A63) ou Mornas (A7) proposent des coffrets cadeaux de Noël avec de délicieux produits locaux. Sur les aires de l’enseigne Avia, une offre spéciale vous attend : pour tout achat supérieur à 20 euros, repartez avec une boîte de biscuits offerte. De passage sur l’A89 sur l’aire du Haut Forez ? Offrez-vous une création de la Coutellerie de Thiers ou de la Savonnerie des Collines. Entre animations, gourmandises et shopping, prolongez votre pause et vivez la magie de Noël sur nos aires pour ces vacances de fin d’année !
Découvrez les animations de Noël prévues sur les aires du réseau VINCI Autoroutes : accédez à la carte