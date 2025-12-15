VINCI Autoroutes vous offre une pause aux couleurs de Noël !

De passage sur notre réseau en cette période de fête ? Profitez d’une pause festive à l’occasion de fêtes, des surprises vous attendent sur nos aires ! Des animations pour toute la famille, comme un atelier créatif avec la « Mère Noël » sur l’aire de Sorgues (A7). Envie de rencontrer le Père Noël ? Rendez-vous sur l’aire de Meung-sur-Loire (A10) le 20 décembre pour une séance photos et une distribution de bonbons. D’un coup de traineau, le Père Noël se transportera le 23 décembre sur l’aire du Village Catalan (A9) pour une photo gratuite au milieu d’une arche à ballons. L’aire de Saint-Rambert (A7) propose quant à elle de la magie avec le « Willow Magic Show » et un concert de chants de Noël avec les « Zanchanteuses », sans oublier les « Voxies Vibes », un girl band qui revisite des tubes cultes, à retrouver sur les aires de Mornas-Les-Adrets (A7).