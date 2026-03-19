Vous êtes routier ? De passage ce vendredi sur l’aire de services de la Loire, sur l’A89 ? Venez nous rencontrer pour un moment convivial… et utile ! Pour accompagner au mieux les professionnels de la route, les équipes de VINCI Autoroutes, de la Fondation VINCI Autoroutes et de Truckfly seront présentes sur l’aire pour échanger autour de deux thématiques clés du quotidien des professionnels de la route :



Prévenir la somnolence et améliorer la sécurité

La somnolence reste la première cause d’accidents mortels sur autoroute. Faire une pause, s’arrêter boire un café, prendre quelques minutes pour souffler : ces gestes simples contribuent directement à la sécurité des routiers eux-mêmes et des autres conducteurs.



Sur l’aire de la Loire, les équipes partageront des conseils concrets sur : la lutte contre l’hypovigilance et les distracteurs

le respect du corridor de sécurité

les risques liés au protoxyde d’azote

les alertes Truckfly signalant la présence de patrouilleurs en intervention

Faciliter le quotidien des routiers grâce aux services déployés sur le réseau VINCI Autoroutes

Parce que la qualité de la pause est essentielle, les conducteurs pourront aussi découvrir les services proposés sur les aires VINCI Autoroutes (espaces confort, douches, eau potable, wifi, parkings sécurisés…). Vous pourrez également découvrir les fonctionnalités de l’application gratuite Truckfly by Michelin, pensée pour optimiser les trajets et repérer facilement parkings poids lourds, restaurants ou stations-service.



Avec cette opération, VINCI Autoroutes réaffirme son engagement auprès des professionnels du transport pour améliorer leurs conditions de pause, renforcer la sécurité sur autoroute et leur offrir des services adaptés à leurs besoins. Elle vise aussi à encourager tous les conducteurs à prendre le temps de s’arrêter. Une pause régulière permet d’améliorer la vigilance, de réduire les risques d’accidents liés à la somnolence et de voyager dans de meilleures conditions.