La somnolence reste un enjeu majeur de sécurité routière, et les résultats de l’enquête le confirment. Un conducteur sur quatre déclare avoir déjà connu un épisode de somnolence au volant dans l’année. Le chiffre atteint même 43 % chez les travailleurs de nuit ou en horaires décalés. Engagée de longue date sur ce sujet, la Fondation VINCI Autoroutes rappelle que la somnolence est la première cause d’accidents mortels sur autoroute. Ces données renforcent la nécessité de sensibiliser les conducteurs à l’importance d’un sommeil suffisant avant tout déplacement, en particulier sur de longues distances.



Découvrez l’étude de l’INSV et de la Fondation VINCI Autoroutes à l’occasion de la 26e journée du sommeil sur le site de la Fondation VINCI Autoroutes