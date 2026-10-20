Octobre Rose : les aires du réseau VINCI Autoroutes se mobilisent

Chaque année, Octobre Rose mobilise le grand public autour de la lutte contre le cancer du sein. Sur le réseau VINCI Autoroutes, cette mobilisation prend vie sur les aires de services. L’objectif est de sensibiliser les voyageurs, de recueillir des dons et de soutenir plusieurs associations. Les enseignes présentes sur les aires participent à cette démarche sociale et solidaire.

En 2026, l’opération rassemble sept sous-concessionnaires et plusieurs associations : Ruban Rose, la Ligue contre le cancer, La Vie est Belle, Mon Bonnet Rose et l’Institut de cancérologie de Montpellier. Au total, 95 aires sont mobilisées.