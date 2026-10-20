Services et aires
Octobre Rose : les aires du réseau VINCI Autoroutes se mobilisent
Jusqu’au 31 octobre 2026, 95 aires du réseau VINCI Autoroutes se mettent aux couleurs d’Octobre Rose. Produits solidaires, dons en caisse et animations vous permettent de soutenir les associations engagées contre le cancer du sein, lors de votre trajet sur l'autoroute.
Octobre Rose, un mois pour sensibiliser et agir sur le réseau VINCI Autoroutes
Chaque année, Octobre Rose mobilise le grand public autour de la lutte contre le cancer du sein. Sur le réseau VINCI Autoroutes, cette mobilisation prend vie sur les aires de services. L’objectif est de sensibiliser les voyageurs, de recueillir des dons et de soutenir plusieurs associations. Les enseignes présentes sur les aires participent à cette démarche sociale et solidaire.
En 2026, l’opération rassemble sept sous-concessionnaires et plusieurs associations : Ruban Rose, la Ligue contre le cancer, La Vie est Belle, Mon Bonnet Rose et l’Institut de cancérologie de Montpellier. Au total, 95 aires sont mobilisées.
Lors de votre pause, chaque geste peut compter
Vous pourrez reconnaître les aires participantes grâce aux affichages et aux décorations aux couleurs d’Octobre Rose. Selon votre itinéraire et les enseignes présentes, plusieurs façons de contribuer vous seront proposées.
- Dans les stations Avia TDA, 0,10 € est reversé à la Ligue contre le cancer pour chaque expresso allongé acheté. Sur plusieurs aires Avia Picoty et Avia TDA, l’achat de certains produits permet également de reverser 1 € à l’association Ruban Rose. Des tirelires et des ventes solidaires complètent le dispositif localement.
- Dans les espaces Autogrill participants, 0,50 € est reversé à Ruban Rose pour l’achat d’un dessert aux graines de chia et aux fruits rouges. Des produits solidaires sont aussi proposés en boutique. Ballons, rubans roses et affichages signalent l’opération sur une douzaine d’aires.
- Sur les 32 aires exploitées par Argedis/TotalEnergies, l’achat de produits identifiés permet de reverser 1 € à Ruban Rose. Vous pouvez également effectuer un don libre directement en caisse. Cette mobilisation est organisée du 14 septembre au 31 octobre.
- Dans les espaces Paul des aires Orléans-Gidy, Orléans-Saran et Limours sur l’A10, 1 € est reversé à l’association Mon Bonnet Rose pour chaque macaron à la framboise acheté. Les stations Dyneff participantes sont, quant à elles, décorées aux couleurs de l’événement et distribuent des bracelets roses à leurs clients.
D’autres ventes solidaires sont prévues sur certaines aires, notamment dans les enseignes Maison Pradier et La Croissanterie. Sur les aires de Sorgues (A7), Fabrègues (A9) ou Rousset (A8), des initiatives locales associent décorations, produits dédiés et reversement de tout ou partie des ventes à différentes associations.
Lors de votre prochaine pause, ouvrez l’œil ! Un café, un dessert ou un produit solidaire peut vous permettre de soutenir Octobre Rose. De petits gestes pour soutenir une grande cause.