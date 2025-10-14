Du 10 au 31 octobre 2025, une soixantaine d’aires du réseau VINCI Autoroutes seront décorées aux couleurs d’Octobre Rose. Venez découvrir des stands d’information, participer à des animations et soutenir plusieurs associations engagées. Parmi les temps forts, « La Vie est Belle », une association basée à Baillargues (Hérault) sera présente sur plusieurs aires de l’autoroute A9 pour présenter son application solidaire qui met en relation malades et bénévoles pour les aider dans leur quotidien.



Retrouvez l’association La Vie est Belle :

Vendredi 17 octobre de 16h à 20h sur les aires d’Ambrussum Nord et Sud (A9)

sur les aires d’Ambrussum Nord et Sud (A9) Samedi 18 octobre de 9h à 13h sur l’aire de Nîmes Marguerittes Sud et sur les aires de Fabrègues Nord et Sud (A9)



Les bénévoles de l’association proposeront un quiz interactif, distribueront des bracelets roses et présenteront l’application via un QR code. Des messages de prévention seront également diffusés pour encourager le dépistage. D’autres animations seront proposées sur plusieurs autres aires du réseau VINCI Autoroutes comme des collectes de dons via l’arrondi en caisse ou la vente de produits solidaires comme des pâtisseries aux couleurs de l’opération. En soutenant Octobre rose, vous ferez de votre pause un beau moment de solidarité !



Découvrez ici l’ensemble des animations relatives à Octobre Rose organisées sur le réseau VINCI Autoroutes.



Accédez à la carte