Sur l’autoroute, où la vitesse est plus élevée et les distances plus longues, le respect des autres usagers est une condition indispensable à la sécurité. Un clignotant oublié, une distance de sécurité négligée ou une manœuvre brusque peuvent créer des situations à risque. La campagne « Priorité au respect » alerte sur ces comportements et invite chacun à adopter une conduite bienveillante, à désamorcer les tensions et à faire de la route un espace partagé, plus serein. Un sticker « Priorité au respect » est proposé pour afficher son engagement, accompagné d’un manifeste et de cinq engagements simples à adopter

Découvrez la campagne « Priorité au respect » de la Sécurité routière