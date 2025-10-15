Sécurité
« Priorité au respect » : une campagne de la Sécurité routière pour une route apaisée
La Sécurité routière lance le 15 octobre 2025 une campagne nationale pour lutter contre l’agressivité au volant. Son nom ? « Priorité au respect ». L’objectif est de sensibiliser les usagers au mieux « vivre ensemble » lors de leurs déplacements sur route mais aussi sur autoroute.
Agir ensemble contre l’agressivité sur la route
Un regard noir, un klaxon appuyé, une queue de poisson… Ces gestes d’agacement sont devenus trop fréquents sur nos routes. Et parfois, ils dégénèrent. Un an jour pour jour après la mort tragique de Paul Varry, jeune cycliste victime d’une altercation routière le 15 octobre 2024 à Paris, la Sécurité routière lance une campagne inédite intitulée « Priorité au respect ». Son objectif ? Mobiliser tous les usagers – automobilistes, motards, cyclistes, piétons – pour faire reculer l’agressivité et promouvoir des comportements apaisés. Car sur la route, le stress peut vite se transformer en colère, et la colère en danger. Le message est clair : la courtoisie, la patience et l’attention aux autres sont les meilleurs alliés de la sécurité.
Sur autoroute aussi, le respect est essentiel
Sur l’autoroute, où la vitesse est plus élevée et les distances plus longues, le respect des autres usagers est une condition indispensable à la sécurité. Un clignotant oublié, une distance de sécurité négligée ou une manœuvre brusque peuvent créer des situations à risque. La campagne « Priorité au respect » alerte sur ces comportements et invite chacun à adopter une conduite bienveillante, à désamorcer les tensions et à faire de la route un espace partagé, plus serein. Un sticker « Priorité au respect » est proposé pour afficher son engagement, accompagné d’un manifeste et de cinq engagements simples à adopter
Découvrez la campagne « Priorité au respect » de la Sécurité routière