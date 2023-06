Chaque année au 14 juillet c’est la même effervescence sur l’aire du Belvédère d’Auriac, située sur l’autoroute A61 entre Toulouse et Narbonne. On ne compte plus le nombre d’amateurs de feux d’artifice qui se ruent sur cette aire pour profiter, le temps d’une soirée, d’un embrasement magistral de la célèbre cité de Carcassonne. Et on les comprend ! La vue est à couper le souffle ! Pendant plusieurs minutes la ville fortifiée s’embrasse et laisse jaillir au-dessus d’elle une multitude de feux colorés.

En attendant que la nuit tombe, de nombreuses animations sont proposées tout au long de la journée : atelier mandala, maquillage artistique, parcours VTT, jeux en bois, initiation à la danse…

Un programme complet pour une journée inoubliable sur une aire d’autoroute !