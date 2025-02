Des trajets plus fluides et plus conviviaux !

Une nouvelle aire de covoiturage est inaugurée vendredi 7 février 2025 au nord de Bordeaux sur l’autoroute A10, au niveau de l’échangeur d’Ambès (n°41), à hauteur de la commune de Saint-Vincent-de-Paul. Elle propose 40 places de stationnement gratuites pour favoriser l’organisation de vos trajets partagés.

Les trajets du quotidien et en particulier ceux effectués entre le domicile et le travail sont effectués en voiture pour 75% des Français. Or la plupart de ces trajets se font seuls dans une voiture ! Une pratique qui aggrave les congestions, notamment aux heures de pointe. Bordeaux n’échappe pas à la règle : selon la 6e édition du Baromètre de l’autosolisme VINCI Autoroutes publié en septembre 2024, 81,5% des automobilistes sont seuls dans leurs véhicules à l’heure de pointe du matin à Bordeaux.