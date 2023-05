Lors de votre prochain trajet sur l’autoroute A10 en région parisienne, ne manquez pas de faire une pause sur l’aire de Limours-Briis-sous-Forges ! L’aire de services (la dernière en direction de Paris sur l’A10) se métamorphose pour vous apporter plus de confort lors de votre pause. Après plusieurs mois de travaux, la première phase du projet s’achève avec l’ouverture d’un bâtiment flambant neuf. Plus convivial, plus lumineux, l’espace met à votre disposition de nouvelles enseignes de restauration et de nouveaux services. Proche de Paris, l’aire de Limours-Briis-sous-Forges se devait, par ailleurs, de rendre hommage à la capitale ! Vous y découvrirez une série d’impressions où se mêlent les célèbres toits de Paris, les verrières des ateliers d’artistes et la convivialité des brasseries. Dans la salle de déjeuner, une fresque monumentale permet de découvrir les célèbres monuments et quartiers qui font la renommée de la capitale.