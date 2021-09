Bientôt les vacances et les premiers grands départs sur la route ! L’occasion de vous présenter le tout nouveau site internet VINCI Autoroutes qui fait peau neuve en ce début d’été. Plus ergonomique, cette nouvelle interface vous offre la possibilité de surfer plus facilement pour préparer au mieux votre voyage sur l’autoroute. Nouveaux onglets, rubriques enrichies, conseils actualisés… nous vous accompagnons chaque jour, à toute heure et par tous les temps à chaque étape de votre trajet sur l’autoroute. Découvrez votre tout nouveau site pour Bien Voyager !



En quelques clics, préparez votre trajet, suivez l’info trafic et choisissez votre destination touristique préférée

Accédez au nouveau site internet VINCI Autoroutes et découvrez 4 onglets, clairs et faciles d’accès, sous notre promesse Bien Voyager. Parmi eux, une nouvelle fonctionnalité bien pratique ! Grâce au moteur de recherche, trouvez en un clic toutes les informations utiles à votre trajet. Besoin de préparer votre voyage ? Cliquez sur Itinéraire, puis entrez votre ville de départ et celle d’arrivée. Votre feuille de route s’affiche avec le nombre de kilomètres, l’estimation du prix du péage ainsi que les aires et les services disponibles sur votre trajet. L’onglet suivant Info Trafic vous permet d’être informé en temps réel des conditions de circulation, mais aussi de connaître les prévisions de trafic et les infos travaux. Envie de découvrir les richesses touristiques ou les idées de sorties une fois arrivé à destination ? Votre nouvelle rubrique Découvertes vous permet de vous évader en découvrant nos idées sorties, nos podcasts ou encore Kilomètre art, notre web-série dédiée à l’art autoroutier.

Une carte des bornes de recharge électrique disponible sur votre trajet

Poursuivez sur la page d’accueil et découvrez nos articles à la Une. Cette rubrique regroupe toutes les actualités de VINCI Autoroutes qui vous seront utiles avant de prendre la route. Retrouvez également l’info trafic en temps réel grâce à notre carte interactive. Vous circulez en véhicule électrique ? Un nouvel onglet Bornes électriques vous permet d’accéder à la carte des bornes de recharge électrique du réseau VINCI Autoroutes. Avant de prendre la route, vous pouvez ainsi repérer les bornes de recharge disponibles sur votre trajet, mais aussi le fournisseur, la puissance de charge et le type de prises. La visite du site se poursuit avec deux autres nouvelles rubriques. Dans Que fait-on ce week-end ?, nous vous proposons une sélection d’idées de sorties et de visites des plus beaux sites touristiques qui jalonnent votre trajet, non loin de l’autoroute. L’autre rubrique Conseils pour Bien Voyager vous propose une sélection de conseils très utiles avant de voyager. A l’approche des vacances d’été, retrouvez par exemple nos conseils si vous roulez en camping-car ou avec un animal. Nous vous proposons également dans cette rubrique tout le programme de nos étapes #BienArriver, cet été, sur nos aires. Ce site internet, nous l’avons imaginé pour vous ! N’hésitez pas à l’explorer pour un voyage serein et en toute sécurité.