C’est une bonne habitude que vous avez prise dès les premiers kilomètres parcourus sur l’autoroute : vous brancher sur le 107.7 pour connaître l’état du trafic et vous divertir sur votre trajet ! Mais connaissez-vous l’histoire de votre fréquence préférée ? A l’occasion des 100 ans de la radio et de la Fête de la radio célébrée du 31 mai au 6 juin, nous vous retraçons les grandes dates de la création du 107.7 et de Radio VINCI Autoroutes qui célèbre ses 10 ans en 2021 !



Depuis 1988, la radio vous accompagne sur l’autoroute

La première radio d’information trafic s’appelle Autoroute FM. Elle voit le jour en 1988 et couvre 150 km d’autoroute entre Chartres et Orléans sur la fréquence 89.2. Le test est concluant et le CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) décide d’étendre l’information sur le trafic autoroutier à l’ensemble du réseau français. Il accorde pour cela la dernière fréquence disponible de la bande FM : c’est ainsi que le 107.7 naît en 1991. Deux ans plus tard, la radio Trafic FM voit le jour pour couvrir le réseau Escota, la plus ancienne des sociétés françaises d’autoroutes qui gère les axes de la Côte d’Azur et notamment l’A8 entre Aix-en-Provence et Menton.

Trafic FM est suivie deux ans après par Radio Trafic créée en 1995 sur le réseau Autoroutes du Sud de la France. En 2004, ces deux radios fusionnent et donnent naissance à Radio Trafic FM, qui fusionne elle-même avec Autoroute FM en 2007. Ce rapprochement aboutira en avril 2011 à la création de Radio VINCI Autoroutes Ouest et Radio VINCI Autoroutes Sud qui émettent un seul et même programme avec des informations trafic localisées par région. Depuis, Radio VINCI Autoroutes vous accompagne au quotidien sur environ 4700 km d’autoroute à travers la France. Sa mission ? Vous offrir une information trafic de qualité tout en vous divertissant à travers des chroniques et bien sûr… votre musique préférée !



Nous attendons vos messages pour fêter ces beaux anniversaires !

30 ans pour le 107.7, 10 ans pour Radio VINCI Autoroutes… De tels anniversaires, ça se fête ! Vous souhaitez participer ? Rien de plus simple. Depuis la page dédiée sur le site de la radio, n’hésitez pas à laisser vos messages. Dites-nous, par exemple, pourquoi vous aimez écouter le 107.7 et ce que vous apporte cette radio depuis 30 ans. Des messages que vous pouvez aussi laisser sur les réseaux sociaux avec le #MaRadio. De passage au Mans le jeudi 3 juin 2021 ? L’émission « Les Routiers sont toujours aussi sympas » sera en direct de 21h à 23h sur l’aire de Sarthe-Sargé-Le-Man-Nord en direction de Nantes et de Rennes. Enfin ne manquez pas les Facebook live qui vous feront découvrir les coulisses du 107.7 : ce lundi 31 mai 2021 à 17h en direct des studios d’Avignon et vendredi 4 juin 2021 à 17h pour visiter virtuellement les studios de Cannes. Bon anniversaire au 107.7 et à Radio VINCI Autoroutes !