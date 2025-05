Cofinancé par VINCI Autoroutes et la Communauté de Communes Cœur et Côteaux du Comminges (5C), le parking de covoiturage de Saint-Gaudens s’inscrit dans une politique de décarbonation des mobilités du quotidien. Ces trajets (et en particulier les trajets domicile travail) sont en effet effectués en voiture pour 75% des Français. Or, plus de 8 conducteurs sur 10 circulent toujours seuls dans leur voiture aux heures de pointe, selon notre dernier Baromètre de l’autosolisme. Faciliter le développement des mobilités partagées constitue donc une priorité pour réduire les émissions de CO2. L’aire de covoiturage de Saint-Gaudens sur l’A64 est le 62e parking de covoiturage du réseau VINCI Autoroutes qui propose désormais plus de 5100 places de stationnements.