3. Plus de 800 émissions… et une énergie intacte !

Après 5 ans de diffusion quotidienne, « Les Routiers sont toujours aussi sympas » a dépassé le cap des 800 émissions. Avec toujours le même objectif : créer du lien entre ceux qui vivent la route, valoriser les métiers du transport et offrir un espace d’échange, authentique et bienveillant. Pour être au plus près du terrain, l’émission sort régulièrement des studios du 107.7 pour s ’installer sur une aire d’autoroute ou participer aux grands rassemblements comme les 24 Heures Camions du Mans.



4. Une communauté fidèle et engagée

Au fil des années, une véritable communauté s’est formée autour de l’émission qui a su s’entourer de partenaires comme France Routes, le programme de santé Transportez-Vous Bien ou encore les équipes du Championnat de France Camions. L’émission, dont la page Facebook compte plus de 18 000 abonnés, est devenu un rendez-vous incontournable qui rassemble, fédère et valorise tous les acteurs transport routier.



5. Une émission spéciale pour les 5 ans

Pour célébrer le 5e anniversaire des « Routiers sont toujours aussi sympas », une émission spéciale est prévue jeudi 15 mai 2025, à partir de 20h, sur l'antenne du 107.7. Au programme : des invités exceptionnels, des témoignages émouvants et des surprises pour rendre hommage à celles et ceux qui ont contribué au succès de cette émission depuis maintenant 5 ans !