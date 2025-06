La Fondation VINCI Autoroutes a dévoilé il y a quelques jours le nom de la marraine de l’opération « Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire ». Pour cette 7e édition, vous aurez le plaisir de découvrir, cet été, sur plusieurs aires de notre réseau, la sélection de Lilia Hassaine. La journaliste et romancière est l’auteure de L’œil du paon paru en 2021 et de Panorama, publié aux éditions Gallimard, et pour lequel elle a reçu le Prix Renaudot des lycéens en 2023. Lilia Hassaine succède à Sylvain Tesson, Karine Tuil, David Foenkinos, Marie Desplechin, Erik Orsena et Olivier Rollin, marraines et parrains des précédentes éditions de « Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire ».