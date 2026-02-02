Une pause pour s’instruire et découvrir les enjeux de préservation de la Méditerranée. C’est ce que l’on vous propose lors de votre prochain trajet sur les autoroutes A8, A50 et A57, entre Marseille et l’Italie. L’exposition « Je protège la mer et sa biodiversité » vous attend sur quatre aires de services : l’aire de la Riviera Française et de la Côte d’Azur (A8), l’aire de la Baie de la Ciotat (A50) et l’aire de la Garde (A57). Arrêtez-vous lors de votre trajet pour découvrir cette initiative inédite en faveur de la Grande bleue et de ses espèces parfois méconnues. De magnifiques clichés à découvrir lors de votre déambulation sur l’aire, où vous apprendrez à connaître la Tortue Caouanne, le Poulpe Commun ou encore l’herbier de Posidonie… Une exposition à ciel ouvert plutôt inattendue lors de votre voyage !