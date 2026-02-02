Services et aires, Environnement
« Je protège la mer et sa biodiversité », une exposition à découvrir sur votre trajet
VINCI Autoroutes propose sa nouvelle exposition « Je protège la mer et sa biodiversité » sur quatre aires de services des autoroute A8, A50 et A57. Une immersion pour sensibiliser les voyageurs, lors de leur pause, à la préservation de la Méditerranée.
Une pause pour s’instruire et découvrir les enjeux de préservation de la Méditerranée. C’est ce que l’on vous propose lors de votre prochain trajet sur les autoroutes A8, A50 et A57, entre Marseille et l’Italie. L’exposition « Je protège la mer et sa biodiversité » vous attend sur quatre aires de services : l’aire de la Riviera Française et de la Côte d’Azur (A8), l’aire de la Baie de la Ciotat (A50) et l’aire de la Garde (A57). Arrêtez-vous lors de votre trajet pour découvrir cette initiative inédite en faveur de la Grande bleue et de ses espèces parfois méconnues. De magnifiques clichés à découvrir lors de votre déambulation sur l’aire, où vous apprendrez à connaître la Tortue Caouanne, le Poulpe Commun ou encore l’herbier de Posidonie… Une exposition à ciel ouvert plutôt inattendue lors de votre voyage !
Des gestes simples à découvrir lors de votre pause
Pour cette exposition, VINCI Autoroutes s’est associé avec plusieurs partenaires engagés pour la préservation des mers : l’association Galathéa, le festival international du monde marin de Hyères et le musée Posidonia d’Antibes. En plus des espèces mythiques peuplant la Méditerranée, l’exposition affiche aussi quelques conseils et gestes simples à adopter : « à la plage, je trie aussi pour contribuer au recyclage », « en vacances, observer la faune et la flore sans y toucher, c’est la respecter ! » ou encore « en repartant, toujours vérifier de ne pas avoir oublié un objet qui pourrait finir en mer ». Une belle initiative pour inciter chaque voyageur à devenir défenseur de la biodiversité.