Lorsque vous voyagez sur le réseau VINCI Autoroutes, nous mettons en place des actions concrètes pour vous permettre de réduire vos déchets lors de vos pauses sur les aires de notre réseau. Suppression de la vaisselle jetable dans nos espaces de restauration, mise à disposition de fontaines à eau permettant de remplir une gourde ou un mug : des solutions existent ! Nous limitons par ailleurs l’utilisation du « suremballage » pour les sandwiches, les fruits et les légumes. Des actions qui ont permis de réduire de 13%, en un an, le volume des déchets produits sur nos aires. Un réseau plus propre et des ressources préservées pour ensemble, réduire notre production de déchets !