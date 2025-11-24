Environnement
Comment réduire sa production de déchets lors d’un voyage sur l’autoroute ?
A l’occasion de la Semaine européenne de réduction des déchets sur 22 au 30 novembre 2025, découvrez les actions concrètes déployées par VINCI Autoroutes sur les aires de son réseau. Objectif ? Vous offrir des solutions concrètes pour réduire vos déchets lors de vos trajets.
Un enjeu européen : réduire nos déchets pour préserver les ressources
Coordonnée par l’ADEME, l’Agence de la transition écologique, la Semaine européenne de réduction des déchets organisée chaque année vise à promouvoir les bonnes pratiques afin de limiter notre production de déchets. Collectes, missions « anti-gaspi », ateliers réparation… des milliers d’animations sont prévues partout en France. L'objectif ? Mobiliser chacun d’entre nous, en tant que citoyen mais aussi en tant que salarié sur son lieu de travail, sur les bons gestes et bonnes pratiques à adopter en matière de gestion des déchets.
Chez VINCI Autoroutes, des solutions pour réduire vis déchets lors de vos trajets
Lorsque vous voyagez sur le réseau VINCI Autoroutes, nous mettons en place des actions concrètes pour vous permettre de réduire vos déchets lors de vos pauses sur les aires de notre réseau. Suppression de la vaisselle jetable dans nos espaces de restauration, mise à disposition de fontaines à eau permettant de remplir une gourde ou un mug : des solutions existent ! Nous limitons par ailleurs l’utilisation du « suremballage » pour les sandwiches, les fruits et les légumes. Des actions qui ont permis de réduire de 13%, en un an, le volume des déchets produits sur nos aires. Un réseau plus propre et des ressources préservées pour ensemble, réduire notre production de déchets !
Focus sur l’édition 2025 : les équipements électriques et électroniques
La SERD met l’accent cette année sur les « D3E » qui regroupent les appareils fonctionnant à l’électricité ou contenant des composants électroniques. Chaque foyer français en possède près d’une centaine, allant du réfrigérateur au téléphone, en passant par les machines à laver, les sèche-cheveux ou les radios-réveils. Au total, cela représente 450 kg par foyer, soit 200 kg par habitant ! Des déchets complexes à traiter car ils contiennent des matériaux précieux comme l’or, le cuivre ou le platine, mais aussi des substances dangereuses comme le mercure ou le plomb. Chez VINCI Autoroutes, ces équipements sont pris en charge par des éco-organismes agréés par l’Etat. Leurs déchets sont ensuite dépollués et valorisés.
Objectif 2030 : zéro déchet non valorisé
VINCI Autoroutes s’est donné comme objectif de valoriser 100 % des déchets issus de l’exploitation de son réseau ainsi que les déchets produits par ses clients en matière ou en énergie. À fin de l’année 2024, 83 % des déchets d’exploitation et 43 % des déchets des clients sont déjà valorisés.
Pour aller plus loin, rendez-vous sur le site de l’ADEME : https://serd.ademe.fr