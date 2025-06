Situé près de l’autoroute A89, au niveau de l’échangeur n°29, le parking de covoiturage de Thiers ouest affichait complet depuis sa création en 2006. Une importante transformation a donc été menée pour faire de ce parking une véritable plateforme multimodale ! 50 places supplémentaires ont été créées, ce qui porte à 89 le nombre de places de stationnement désormais disponibles.

Plusieurs lignes de bus régionales et interurbaines passent également sur le site et une voie verte connectera prochainement la zone d’activité de Felet. Un stationnement spécifique pour les motos et un box sécurisé pour les vélos ont été créés et 4 points de charge seront prochainement installés pour permettre aux « électromobilistes » de recharger leur véhicule.