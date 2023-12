Bonne nouvelle si vous voyagez sur l’autoroute A10 dans les Deux-Sèvres ! L’aire de Rouillé Pamproux nord (en direction de Bordeaux) se renouvelle pour améliorer la qualité de votre pause. Inaugurée jeudi 30 novembre 2023, l’aire s’ancre un peu plus dans son territoire et vous propose une offre de services enrichie, le tout dans le respect des normes environnementales en vigueur. Dès votre arrivée, découvrez le nouvel espace de restauration entièrement repensé, doté de tables et de chaises hautes. Profitez de nouveaux services comme des espaces de travail avec prises et wifi gratuit, possibilité de recharger votre téléphone grâce à des câbles fournis. Plus étonnant encore sur une aire d’autoroute, un service de cirage de chaussures vous attend pour une petite retouche lors de votre trajet !



A l’extérieur, de nombreux espaces verts vous plongeront dans une ambiance « poitevine » grâce à la présence d’un jardin pourvu de haies aux essences locales comme le frêne têtard, emblématique du Marais poitevin. En pique-niquant à l’air libre ou depuis la terrasse couverte, vous aurez vue sur les jardins extérieurs où se trouve une balançoire en bois en forme de barque, ainsi qu’une passerelle qui évoque les ponts présents au-dessus des canaux du Marais Poitevin. Autant de clins d’œil au territoire qui environne cette aire de services.