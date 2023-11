Dans des bâtiments plus lumineux et plus conviviaux, profitez d’abord de nouvelles enseignes de restauration : le restaurant Bistro Régent et ses menus variés et accessibles à tous, le Café Marie Blachère avec sa large gamme de produits de boulangerie traditionnelle et son concept de coffee shop à la française, ou encore la marque MaxiCoffee, pour ce qui concerne les distributeurs de boissons chaudes. La boutique E. LECLERC propose quant à elle plusieurs spécialités régionales : jus de pommes locaux, chips de la Beauce, miel du Loiret ou encore des produits du Domaine de Chambord. Toujours dans la boutique, vous trouverez en plus de vos produits habituels une offre végétale, des jouets, des accessoires auto, des livres et même du prêt-à-porter. Vous êtes conducteur de poids lourd ? Les aires de Meung-sur-Loire et Beaugency Messas vous facilitent la pause en vous proposant, au sein de leur bâtiment, des douches, des sanitaires mais aussi toute une gamme de produits du quotidien (dentifrice, gel douche etc.). Et si vous souhaitez profiter de votre pause pour nettoyer vos vêtements, des laveries automatiques sont à votre disposition.