Plus de 2000 salariés mobilisés durant la « viabilité hivernale » pour vous faire rouler en toute sécurité sur l’autoroute

L’hiver est là ! Après un automne plutôt clément, le froid s’est installé sur plusieurs régions et la saison hivernale a bel et bien commencé pour le secteur autoroutier. Chez VINCI Autoroutes, la période s’appelle « viabilité hivernale », une séquence durant laquelle toutes nos équipes et nos matériels sont mobilisés dans le cadre d’un dispositif précis activé en cas de neige ou de verglas. Dans certaines régions traversées par des autoroutes de montagne (l’A89 en Auvergne Rhône-Alpes par exemple), cette mobilisation commence même dès le mois d’octobre pour se terminer fin avril. Plus de 2000 salariés sont impliqués durant cette période et sont, à ce titre, prêts à intervenir 7j/7 et 24h/24. Plus de 10 000 heures de formation sont consacrées chaque année à la préparation de la saison hivernale et à la conduite de plus de 700 engins d’intervention chargés du salage et du déneigement. Cela représente plus d’1 engin pour 6 km d’autoroute !