A quoi ressemble le quotidien des voyageurs qui s’arrêtent sur une aire d’autoroute ? Pour en avoir un petit aperçu, rendez-vous sur l’aire de Montélimar Est, sur l’autoroute A7 (dans le sens Marseille – Lyon) pour découvrir, tout l’été, l’exposition « L’Aire de rien ». Durant six mois, la photographe Juliette Pavy a exploré les autoroutes françaises, et notamment le réseau VINCI Autoroutes, posant son appareil au fil des aires pour saisir des instants de vie. A travers ses photos, réalisées en 2022 dans le cadre de la grande commande nationale « Radioscopie de la France : regards sur un pays traversé par la crise sanitaire » financée par le ministère de la Culture et pilotée par la Bibliothèque nationale de France, Juliette Pavy raconte ses étonnantes rencontres sur les aires et propose ainsi un instantané de notre pays à travers le prisme de pauses sur l’autoroute.



Vous souhaitez découvrir l’exposition ? Rendez-vous pour l’inauguration jeudi 29 juin 2023 à 14h sur l’aire de Montélimar Est en présence de Juliette Pavy. L’exposition restera visible tout l’été jusqu’au 31 août 2023.