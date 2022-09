De passage à Valence sur l’autoroute A7 ? Venez visiter le centre VINCI Autoroutes qui vous ouvre ses portes samedi de 9h à 13h. Vous entrerez d’abord dans la salle de télé opération pour découvrir plusieurs métiers. Rejoignez ensuite le stand « viabilité ». L’occasion unique d’échanger avec nos hommes et femmes en jaune qui vous présenteront leur matériel. La visite se poursuivra avec une découverte des nouveaux véhicules électriques et biogaz et des actions menées pour l’environnement dans nos activités. Cette visite sera également l’occasion de vous présenter les actions de la Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite responsable. Enfin pour clore cette demi-journée, rendez-vous au PC sécurité de Valence pour une immersion passionnante dans l’univers de la gestion du trafic et des missions qui lui sont rattachées.



Samedi 17 septembre 2022 de 9h à 13h

Direction régionale Rhône Alpes Auvergne à Bourg-lès-Valence

Accès par l’autoroute A7, sortie 14





Cap maintenant sur l’aire de Port-Lauragais Sud sur l’autoroute A61. Dimanche 18 septembre, l’aire remarquable fait la part belle au patrimoine en mettant à l’honneur les artistes locaux de la Galerie ART61. Le nouvel espace muséographique se met également aux couleurs des Journées du Patrimoine, avec des accords de jazz pour visiter l’espace Claude Nougaro. Dès 11h, la galerie Art 61 vous attend pour des performances artistiques : sculpture sur fer, papier, peinture, mosaïque… Ne manquez pas la visite de l’Espace découverte autour de 4 thématiques : le canal du Midi, Le Pastel, les vents du lauragais et la gastronomie locale (l’incontournable cassoulet !). Enfin laissez-vous embraquer dans le parcours dédié à Claude Nougaro avec le quartet de jazz Toulousain Jazz Cat.



Dimanche 18 septembre 2022 de 11h à 16h

Aire de Port-Lauragais Sud, A61

Accès depuis Toulouse et Narbonne ou par la D80A sur la commune d’Avignonet-Lauragais





De passage dans le Sud-Est de la France sur l’autoroute A8 ? Venez visiter le Centre d’information trafic de Mandelieu, véritable tour de contrôle de l’info trafic. Profitez-en pour découvrir les studios de Radio VINCI Autoroutes et rencontrer les « voix » de celles et ceux qui vous informent sur la route. Le PC trafic de Nice vous ouvre également ses portes pour la toute première fois ! Venez découvrir les coulisses d’un poste de contrôle ainsi que les différents maillons de la chaîne d’information trafic. Visitez enfin le Tunnel de Toulon pour découvrir « l’envers du décors » de cette infrastructure incontournable pour l’écoulement du trafic dans l’agglomération toulonnaise.



Samedi 17 septembre 2022

Visites sur inscription uniquement :





Enfin si vous êtes de passage en région parisienne, ne manquez pas de visiter le Duplex A86 qui ouvre exceptionnellement ses portes pour ces Journées du patrimoine (lien vers l’article). L’occasion de découvrir le fonctionnement de cette infrastructure à la pointe avec son « tube » et ses deux espaces de circulation superposés.



Pour accéder à l’ensemble du programme des Journées européennes du patrimoine, .