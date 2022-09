Situé dans l'ouest parisien, le Duplex A86 est un ouvrage innovant permettant de relier Vélizy à Rueil-Malmaison en seulement 10 minutes. Ce tunnel long de 10 kilomètres a été construit pour faciliter notamment la liaison entre les différents pôles économiques de la capitale. A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2022, venez découvrir le temps d’un week-end, son histoire, sa conception et sa réalisation le tout accompagné d’un guide. Une belle occasion de comprendre le fonctionnement de cet ouvrage d’envergure et de mesurer l’étendue des équipements innovants proposés permettant d’en assurer sa gestion au quotidien.



Profitez également de votre visite pour découvrir le Centre d’exploitation du Duplex. Véritable point névralgique, il offre une vision complète du tunnel aux équipes VINCI Autoroutes permettant une circulation fluide et en toute sécurité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. A cette occasion venez échanger avec ceux et celles qui veillent sur vous au quotidien.