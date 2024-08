Une exposition « made in Côte d’Azur » à découvrir sur l’A8

Véritable immersion dans le territoire féérique de la Côte d’Azur, l’exposition « Sur la route avec… Eric Garence » poursuit un autre objectif : susciter la curiosité des voyageurs de passage sur l’autoroute A8 cet été et les inciter à faire une pause plus longue. Prendre le temps de se ressourcer lors des pauses sur les aires, c’est l’assurance de repartir reposé et de poursuivre sa route en toute sécurité. Les 7 aires de services qui accueillent l’exposition d’Eric Garence ont fait récemment l’objet d’un vaste programme de renouvellement visant à améliorer toujours plus la qualité d’accueil et de services. Profitez de votre pause lors de votre prochain passage sur l’A8 ! Et si vous aimez l’œuvre d’Eric Garence, partagez vos photos sur les réseaux sociaux avec le hashtag #GarenceSurLaRoute.