Sur l’A83, les nouvelles aires des Deux-Sèvres et de la Parthenaise proposent de nouveaux services et rendent hommage à la région niortaise

De passage à Niort pour vos trajets du quotidien ou plus occasionnels ? Bonne nouvelle sur l’autoroute A83 ! Deux aires de services font peau neuve afin d’améliorer l’expérience de votre pause durant votre trajet. Les nouvelles aires des Deux-Sèvres (en direction de Niort) et La Parthenaise (en direction de Nantes, hommage à la race bovine du même nom !) ont été inaugurées jeudi 21 septembre 2023. Rebaptisées avant l’été, ces deux aires de services situées aux portes de Niort ont été entièrement repensées pour répondre à vos besoins, lorsque vous roulez sur l’autoroute. Proposant une offre de services élargie, ces deux nouveaux espaces s’inscrivent dans le cadre d’un vaste programme de renouvellement des aires VINCI Autoroutes autour de 3 grands thèmes : « innovation », « environnement » et « territoires ». 11 aires de services ont ou feront l’objet d’une modernisation d’ici 2025 entre Bordeaux, Poitiers et Nantes.