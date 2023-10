Du nouveau si vous empruntez l’autoroute A8 entre Antibes et Cannes. L’aire des Bréguières nord change de nom et devient « l’aire de Mougins ». Une nouvelle dénomination officialisée vendredi 6 octobre 2023 et destinée à renforcer l’ancrage des aires dans leur territoire. Dans les Alpes-Maritimes, ce sont ainsi 4 aires d’autoroutes qui ont changé de nom depuis 2022 ! Vous roulez régulièrement sur l’autoroute A8 dans le cadre de vos trajets du quotidien ? Vous empruntez cet axe pour partir en vacances ou en week-end ? Découvrez cette « nouvelle » aire qui met désormais à l’honneur la richesse du patrimoine azuréen et en particulier la ville de Mougins. La cité reconnue pour sa gastronomie, son art de vivre et ses jardins n’aura plus de secret pour vous !