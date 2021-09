Des foodtrucks solidaires pour les routiers sur l'autoroute

Vous êtes chauffeur routier et vous êtes amenés à circuler sur l’autoroute durant le confinement lié à la pandémie de Covid-19 ? Depuis quelques jours, des foodtrucks solidaires s’installent sur plusieurs aires de notre réseau afin de vous proposer des repas chauds à petits prix. Un dispositif qui vient compléter l’offre de restauration chaude à emporter déjà assurée par les enseignes présentes sur les aires. Vous êtes amenés à circuler le jeudi ? Bonne nouvelle ! Ce jour-là, sur certaines aires, ces repas chauds vous sont offerts gratuitement.



Chauffeurs routiers et professionnels de la route, vous êtes en première ligne pour assurer le fonctionnement du pays dans ce contexte de pandémie de Covid-19. Durant ce confinement, VINCI Autoroutes se mobilise pour garantir la continuité des services essentiels au maintien de votre activité. Lors de votre pause sur nos aires d’autoroutes, vous avez accès à une offre de restauration chaude à emporter. En complément, sur certaines aires, des foodtrucks solidaires vous proposent désormais des formules de repas chauds à petits prix. Au menu : burgers, lasagnes, pizzas, poulet basquaise ou encore poulet au curry ! Le jeudi, sur les aires les plus fréquentées, ces repas chauds préparés à base de produits locaux vous sont même offerts.



Par ailleurs, à l’occasion de votre pause sur plusieurs aires de notre réseau, des kits de produits d’hygiène vous seront distribués. Vous y trouverez un gel douche, un kit de rasage, une brosse à dents, une petite serviette et un sachet de lavande. Dans le cadre de notre plan de continuité d’activité, nous mettons tout en oeuvre pour vous donner accès à des sanitaires et des douches régulièrement nettoyées et désinfectées. La distribution de carburant continue d’être assurées tout comme l’accès aux produits de première nécessité dans les enseignes présentes sur nos aires. Consultez l’état de disponibilité des services des aires du réseau VINCI Autoroutes sur notre carte dédiée.