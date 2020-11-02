En ces circonstances exceptionnelles, un plan de continuité d’activité permet d’assurer le maintien sur le réseau VINCI Autoroutes de toutes les missions essentielles à la sécurité des usagers, telles que la supervision du trafic et la gestion des évènements, les interventions des patrouilleurs sur accidents, les dépannages, ou encore l’info-trafic via Radio VINCI Autoroutes (107.7).



La continuité de l’offre de service sur les aires, dans le strict respect des recommandations sanitaires en vigueur, est également une priorité. Restent ainsi opérationnels et accessibles, durant la période de confinement, sur l’ensemble des aires de services du réseau VINCI Autoroutes :

la distribution de carburant ;

les espaces commerciaux des aires de services, comprenant l’alimentation et les produits de première nécessité ;

les sanitaires et les douches, régulièrement nettoyés et désinfectés.



Si les espaces de restauration assise sont fermés sur les aires, en application des directives sanitaires officielles, une offre de restauration chaude à emporter reste disponible. Par ailleurs, Radio VINCI Autoroutes (107.7) offre un accompagnement spécifique aux professionnels de la route, avec une émission interactive qui leur est entièrement consacrée, proposant des thématiques dédiées et des invités experts, du lundi au jeudi, de 21h à 23h : « Les routiers sont toujours aussi sympas ».