Dès le début d’après-midi, envoyez la musique ! Laissez-vous bercer par les siestes musicales du Piano Voyageur à l’ombre des Pins, bougez sur le swing années 30 du groupe « The Impossible Stringband » et sa musique irlandaise, chantez avec la « Chorale de la Malepère »… Et pour vous faire patienter jusqu’au soir, nous avons pensé à tout pour vous permettre de vous restaurer ! Les foodtrucks « Le Titube » et « Yota Sushi » vous régaleront de leurs délicieuses spécialités, sans oublier les Glaces Audeline, la ferme pédagogique « Cocotte et Tonton » ou encore la Brasserie Kipik « Made in Occitanie ». Enfin à partir de 22h30, place au spectacle ! La Cité de Carcassonne « s’embrase » pour un feu d’artifice en musique. Depuis l’aire du Belvédère d’Auriac, vous profiterez d’un point de vue imprenable pour assister à ce spectacle féérique.