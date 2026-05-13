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Var Matin fête ses 80 ans : une exposition immersive à découvrir sur plusieurs aires VINCI Autoroutes dans le Var
À l’occasion des 80 ans du journal Var Matin, VINCI Autoroutes s’associe au groupe Nice Matin pour proposer une exposition immersive au cœur de plusieurs aires situées sur l’A8 et l’A57, dans le Var. Entre mémoire, actualité et regards de journalistes, cette expérience inédite vous invite à replonger dans huit décennies d’histoire locale.
Pour ses 80 ans, le journal Var Matin s’invite sur plusieurs aires du réseau VINCI Autoroutes dans le Var
Transformez votre pause sur l’autoroute en un moment de découverte culturelle ! À l’occasion de son 80ᵉ anniversaire, Var Matin s’invite sur plusieurs aires VINCI Autoroutes de l’A8 et de l’A57 pour vous offrir une expérience originale et enrichissante. Au cœur du dispositif, un espace d’exposition immersif conçu comme un véritable parcours narratif. Un cube central met en lumière celles et ceux qui font vivre le journal au quotidien : journalistes, photographes, équipes éditoriales… autant d’acteurs essentiels qui racontent, chaque jour, l’histoire du territoire varois. Autour, des platines présentent une sélection de Unes emblématiques, choisies parmi plus de 28 000 parues depuis le 26 mai 1946. Moments de joie, événements marquants, épisodes tragiques… ces pages racontent l’histoire du Var, à travers le prisme de l’actualité. Une plongée saisissante dans la mémoire collective locale.
VINCI Autoroutes et Var Matin : un partenariat au service de la culture et du territoire
Cette collaboration entre VINCI Autoroutes et le groupe Nice Matin illustre une ambition commune : faire de l’autoroute un lieu de vie, mais aussi un espace de culture et de transmission. En transformant les aires en lieux d’exposition, ce partenariat valorise l’histoire locale et la rend accessible au plus grand nombre. Né en 1946 sous le nom République, Var Matin s’est imposé au fil des décennies comme un témoin privilégié de la vie des Varois. Chaque Une reflète des choix éditoriaux, des débats en rédaction, et un équilibre constant entre information, émotion et rigueur journalistique. Cette exposition anniversaire célèbre ainsi bien plus qu’un journal : elle met en lumière 80 ans de proximité, d’engagement et de récit du quotidien. Une invitation à ralentir, le temps d’une pause, pour découvrir ou redécouvrir un patrimoine médiatique qui continue d’accompagner les habitants du Var, génération après génération.
Découvrez les aires participant à l’exposition sur les 80 ans de Var Matin :
- Aire de La Garde (A57)
- Aire de l’Esterel (A8)
- Aire de Canaver (A8)
- Aire de Vidauban sud (A8)