Dès votre arrivée sur l’aire, vous stationnerez plus facilement ! 53 places de parking supplémentaires ont été créées portant à 123 places la capacité totale de stationnement. Une nouvelle signalétique vous permet par ailleurs de circuler de manière plus fluide et en toute sécurité. Côté restauration, une nouvelle terrasse propose 150 places assises à l’extérieur. A l’intérieur du bâtiment, trois enseignes de restauration vous attendent : Shell Café Bakery (restauration rapide, snacking), Shell Café grill (formule grill) et Roberta (restauration rapide à l’italienne). Un point de vente extérieur complète ces formules en période de forte fréquentation comme en été.