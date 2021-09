Exposés : Ne détournez pas les yeux

Ils s’appellent Cédric, Bernard, Hélène ou encore Marie-Madeleine. Leur point commun ? Leur véhicule de patrouille a été percuté alors qu’ils intervenaient sur l’autoroute. Les hommes et les femmes en jaune travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours 7 sur les autoroutes que vous empruntez. Assistance aux véhicules en difficulté ou accidentés, protection en cas de congestion, surveillance de l’autoroute… Leurs missions sont multiples et n’ont qu’un seul objectif : vous protéger et vous permettre de rouler en toute sécurité. Le chiffre fait froid dans le dos, c’est pourtant une réalité : chaque semaine, un fourgon en moyenne est percuté au cours d’une intervention sur le réseau VINCI Autoroutes. Des accidents qui surviennent le plus souvent sur des sections offrant une bonne visibilité et alors que les dispositifs de signalisation (gyrophares, flèches lumineuse…) étaient activés.