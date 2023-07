Expérimenter la sieste-flash sur autoroute

Les « espaces sieste » de la Fondation VINCI Autoroutes sont proposés en 10 points du réseau VINCI Autoroutes, tous les vendredis et samedis de l’été. Vous y trouverez trouverez un espace propice au repos : coussins géants installés dans des zones calmes et ombragées, distribution de kits sommeil (masques et bouchons d’oreilles) pour s’isoler de la lumière et du bruit, accompagnement à la sieste avec un podcast exclusif réalisé en collaboration avec la startup Nap&Up, ou encore propositions d’étirements guidés à pratiquer avant de reprendre la route.



En savoir plus