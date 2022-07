De passage en Ile-de-France à l’occasion de ce nouveau week-end de départs en vacances ? Faites une pause sur l’aire de Limours-Janvry (A10, au sud de Paris en direction de Bordeaux) et profitez de « l’aire de la sieste ». Les équipes de la Fondation VINCI Autoroutes vous attendent pour une grande opération de sensibilisation sur les avantages de la pause et de la sieste sur votre trajet. Les 21, 22 et 23 juillet, installez-vous confortablement dans l’un des cocons à sieste mis à votre disposition et venez découvrir les bienfaits de la sieste flash ! Conçus par la startup Nap&Up, ces dispositifs permettent de vous isoler du monde extérieur et d’expérimenter la sieste de courte de durée. Bien « calé » dans votre bulle, vous pourrez expérimenter les vertus de ce repos express, extrêmement bénéfique pour lutter contre la somnolence au volant. Une fois installé dans votre cocon, saisissez un casque et écoutez le podcast d’accompagnement à la sieste. D’une durée d’une dizaine de minutes, ces audios ont été spécialement produits pour l’occasion. Ils seront les alliés idéaux pour vous permettre de vous détendre et vous aider à vous endormir…