A l'occasion de ce 3ème week-end de juillet, un dispositif d’information trafic multimédia enrichi permettra à chacun de planifier au mieux son départ et de suivre au plus près l’évolution des conditions de circulation. Ainsi, , le bulletin vidéo de prévisions trafic, publié dès mercredi à 18h sur la chaîne Youtube de Radio VINCI Autoroutes, sera relayé sur le site VINCI Autoroutes comme sur le fil Twitter . Il sera actualisé jeudi à 20h, et samedi à trois reprises, à 8h, 10h et 12h, avec les conditions de circulation en temps réel. L’application Radio VINCI Autoroutes, disponible sur tous les stores, complète ce dispositif. Elle permet aux vacanciers d’avoir accès aux points trafic du secteur dans lequel ils se trouvent et d’écouter la radio en continu. Leurs playlists Deezer ou Spotify préférés et plusieurs collections de podcast sont également disponibles sur l’application.

Par ailleurs, le Grand Prix de F1 au circuit du Castellet dans le Var pourrait occasionner des perturbations sur les autoroutes A52 et A50 du vendredi 22 au dimanche 24 juillet.