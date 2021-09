Pour Noël, adoptez un flamant rose !

C’est toujours la même chose avant Noël, vous vous creusez la tête pour trouver « Le » cadeau parfait. Pas d’inquiétude, nous avons pensé à tout ! Cette année surprenez tout le monde en offrant un cadeau des plus originaux : un flamant rose. Partenaire depuis plusieurs années de la Tour du Valat, institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes, VINCI Autoroutes à travers sa Direction Régionale Provence Camargue, vous propose une idée cadeau qui a du sens. Le concept est simple, vous choisissez votre flamant et vous suivez ensuite ses aventures pendant un an ou plus.



Envie d’agir en faveur du flamant rose, véritable espèce emblématique ? Comme nous, vous êtes sous le charme de cet oiseau majestueux, haut en couleur. En « adoptant un flamant », vous trouverez une nouvelle manière d’en savoir plus sur son mode de vie et sur les zones humides, milieux qu’il affectionne tant et dont il ne peut manifestement pas se passer ! Aujourd’hui plus de 500 flamants roses ont été adoptés par des parrains qui ont participé à protéger ces animaux au long bec. Et l’histoire ne s’arrête pas là. Plus nous serons nombreux à parrainer un flamant et plus l’espèce sera suivie, comprise et protégée à l’échelle de la Méditerranée.