Au mois de décembre, le réseau Escota de VINCI Autoroutes renouvelle l’opération « Enfants sans Noël » dans la région Sud. Covid oblige, la traditionnelle distribution de jouets ne pourra pas avoir lieu de nouveau cette année.

Ainsi les jouets déposés par les habitants de la région lors de leurs trajets sur autoroute seront remplacés, comme en 2020, par un don de cartes cadeaux offerts par VINCI Autoroutes et La Grande Récré.



Les 8 et 15 décembre prochains, 260 cartes cadeaux d’une valeur de 20 € chacune seront ainsi remises à 13 associations caritatives locales, afin qu’elles soient offertes à des enfants de familles défavorisées. Les parents et les enfants pourront ensuite aller faire leur choix de jouets neufs dans les rayons des magasins de La Grande Récré ou sur le site internet de l’enseigne lagranderecre.fr.



L’opération se déroulera sur 2 journées dans les locaux de Toulon et Nice, de VINCI Autoroutes. en présence de nombreuses associations.