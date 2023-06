Des foodtrucks sur vos aires de repos cet été !

Quels que soient leurs lieux d’implantation, les foodtrucks créent une ambiance particulière. Ces camions colorés et animés attirent les regards et suscitent la curiosité. Venez partager un repas à l’occasion de votre pause et profitez de cette atmosphère chaleureuse pour vous restaurer. Les foodtrucks vous attendent avec leurs plats alléchants, leurs saveurs surprenantes et leur convivialité !



Où retrouver les foodtrucks cet été sur vos aires de repos ?

Aire de la Coucourde : autoroute A7 en direction de Montélimar.

Aire du Logis Neuf : autoroute A7 en direction de Lyon

Aire De Jas Pellicot : autoroute A8 en direction de Nice

>>> Tous les weekends de 11h à 17h.

Présence du foodtruck C’MaBoul qui vous fera voyager avec ses 16 saveurs de glace artisanales servies en cornet gaufrette.



Aire des Pins : autoroute A89 en direction de Toulon

>>> Du vendredi au lundi, de 9h à 16h (sauf le samedi 15 juillet)

Présence du foodtruck de La Galette Bougnate qui sera présent pour vous régaler en galettes et autres spécialités bretonnes !



Aire de Cézac : autoroute A10 en direction de Bordeaux

Retrouverez une sélection de différents foodtrucks :

Sando truck : Le Sando truck, sous la direction de Hugo Andrieux, est spécialisé dans la préparation de sandwichs toastés. Il sera présent le 26 et le 27 août 2023. Venez déguster leurs sandwichs croustillants !

Eggseco : Eggseco, sous la direction de Christophe Grangeon, est fier de servir une cuisine française classique. Ils seront présents le 19 et le 20 août 2023. Ne manquez pas leur excellente interprétation des classiques français.

Diafood : Diafood, dirigé par Diavoye Magassa, propose une palette de plats authentiques africains. Ils seront présents le 15 et 16 juillet, ainsi que le 19 et 20 août 2023. Venez savourer les saveurs exotiques et vibrantes de l’Afrique !

La liégeoise : La liégeoise, menée par Emmanuelle Hereng, offre une variété de délices belges. Ils seront présents les 22 et 23 juillet, les 12 et 13 août, ainsi que les 26 et 27 août 2023. Ne manquez pas leur interprétation unique de la cuisine belge !

Le Van food truck : Le Van food truck, géré par Lolita Chen, est réputé pour ses crêpes délicieuses. Ils seront présents les 22 et 23 juillet, ainsi que les 26 et 27 août 2023. Venez déguster leurs crêpes sucrées ou salées !



Aire de Pas D’Ouillier : autoroute A50 en direction de Toulon

>>> Du 2 juillet au 31 aout, de 11h à 17h.

Présence de la La Chtite Gaufre, un foodtruck qui se spécialise dans la création de délicieuses gaufres. Que vous ayez envie d'une gaufre sucrée ou salée, vous trouverez votre bonheur ici. Ne manquez pas l'occasion de déguster leurs délicieuses gaufres !



Aire de Montpellier Fabrègues Nord

>>> Les 7, 8, 24 juillet, 2 août et 14, 15 et 16 septembre de 9h à 19h30

>>> Les 25 juillet et 3 août de 9h à 17h

Rendez-vous au Hair Bus pour une nouvelle coiffure avant vos vacances ! Hair bus propose des coupes de cheveux pour hommes et femmes depuis un salon installé… dans un camping-car ! Pratique, si vous voulez vous refaire une beauté lors de votre pause !